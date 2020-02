La stampa tedesca: 'Congedato padre Georg'. Il Vaticano: 'Solo una ridistribuzione degli impegni'

Papa Francesco avrebbe concesso un congedo a tempo indeterminato al prefetto della Casa Pontificia, mons. Georg Gaenswein. Lo scrive il giornale tedesco Die Tagepost. Il segretario privato del Papa emerito rimarrebbe in carica come capo della Prefettura ma sarebbe libero di trascorrere più tempo con Benedetto XVI. Oggi mons. Gaenswein non era presente all’udienza generale di Papa Francesco, come non c'era nelle ultime udienze private al Palazzo apostolico degli ultimi giorni.

«Nessun congedo» ma solo «una ordinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni del Prefetto della Casa Pontificia che ricopre anche il ruolo di segretario particolare del Papa emerito». Così il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, spiega all’ANSA il motivo delle assenze di monsignor Georg Gaenswein accanto al Papa negli ultimi appuntamenti, compresa l’udienza generale di questa mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA chiesa