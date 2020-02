Pedofilia: violenze su un 13enne, arrestato nel Senese

Un uomo di 36 anni, residente nel Senese, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l’accusa di violenza sessuale su un tredicenne. In un video e in alcune foto trovate sul cellulare del ragazzino, secondo quanto spiegato dai militari, la prova degli abusi di cui sarebbe stato vittima il tredicenne. Proprio la scoperta di quelle immagini ha portato il padre del ragazzino a fare denuncia. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato a individuare il 36enne come il presunto responsabile: l'uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Da quanto spiegato dai carabinieri, la conoscenza tra indagato e il tredicenne è avvenuta via chat. Sarebbe poi seguito un incontro. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa del 36enne sequestrati alcuni cellulari, computer e decine di dvd che nei prossimi giorni saranno analizzati dagli inquirenti, per eventuali sviluppi investigativi.