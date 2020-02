Rapina in gioielleria a Milano, feriti il titolare e la moglie

Un gioielliere e la moglie sono rimasti feriti in modo non grave nel corso di una rapina in via Nicola Fabrizi a Milano.

Secondo quanto hanno riferito gli agenti della Questura, nel negozio, stamani, hanno fatto irruzione in tre, a detta delle vittime stranieri, armati di coltello. Ne è nata una colluttazione al termine della quale marito e moglie sono rimasti feriti e portati in ospedale ma non sono gravi. Ferito anche un rapinatore che è stato affrontato da un cliente della gioielleria. I tre sono riusciti a portare via un sacchetto con dei gioielli e a scappare.