Salvini, Toscani si scusi con genovesi

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Toscani vergognati, neanche pensarle certe cose". Così Matteo Salvini in diretta su Facebook, ha attaccato Oliviero Toscani per le dichiarazioni fatte dal fotografo alla trasmissione radio 'Un giorno da pecora' sul crollo del ponte Morandi a Genova. "A proposito di miseria umana, parlo di Toscani - ha aggiunto il leader della Lega - Finché insulta Salvini, è uno sport praticato da tanti. Però come fa uno a dire, con decine di morti per il crollo del ponte Morandi 'A chi volete che interessi del crollo di un ponte'? E' come assolvere qualcuno che non ha fatto il suo dovere..". E ha concluso: "Spero che Toscani abbia un minimo di dignità per chiedere scusa ai parenti delle vittime".