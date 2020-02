Scuola: Azzolina, a breve tre concorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "E' ormai imminente l'avvio dei concorsi: in particolare, il concorso straordinario per 24 mila posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà bandito entro poche settimane ed i relativi vincitori andranno in cattedra entro il primo settembre; il concorso ordinario per 25 mila posti sempre per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà bandito contestualmente al precedente e ci consentirà di mettere in cattedra i vincitori nel successivo anno scolastico; anche il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria sarà bandito negli stessi tempi". Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo durante il question time alla Camera ad una domanda della deputata Lucia Ciampi del Pd.