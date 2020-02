Siria, Turchia sostiene terroristi Idlib

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 FEB - La Turchia sostiene i terroristi in Siria: lo hanno detto stamani fonti del ministero della difesa siriano citate dai media governativi di Damasco. Il riferimento è ai miliziani che combattono nella regione nord-occidentale di Idlib contro le forze lealiste e che sono sostenute direttamente o indirettamente da Ankara. Due giorni fa scontri senza precedenti tra le forze turche e quelle di Damasco hanno provocato decine di morti. Da parte sua il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che "se il regime siriano non si ritirerà entro febbraio dalle zone in cui si trovano le postazioni turche di monitoraggio a Idlib", fermando così la sua offensiva contro la roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria, "la Turchia dovrà agire".