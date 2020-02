Usa 2020: 900.000 dollari per spot Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 5 FEB - Un super Pac (comitato politico privato di donatori) intende spendere 900 mila dollari in spot per rafforzare l'ex vicepresidente Joe Biden in New Hampshire, dove l'11 febbraio ci sarà la seconda tappa delle primarie dem per la Casa Bianca e dove il senatore progressista Bernie Sanders è in testa ai sondaggi. "E' il momento giusto per spingere Biden, per separarlo dagli altri due moderati che sono ancora molto in partita: l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg e la senatrice Amy Klobuchar", spiega a Politico Larry Rasky, tesoriere di Unite the Country Pac, dopo il deludente risultato di Biden in Iowa. "E' innegabile che ci sarà un solo portabandiera per ciascuna ala del partito, vogliamo cominciare a ridisegnare chi sarà", aggiunge. "Il New Hanpshire è un buono Stato per noi. Abbiamo un sacco di endorsement, Biden può arrivare come minimo a un ottimo secondo posto", assicura.