Coronavirus, ancora critiche le condizioni dei due turisti cinesi in Italia

Sono stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi al coronavirus e ricoverati da 8 giorni all’ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell’ospedale romano. Il numero di morti causati dal Coronavirus in Cina è salito a 560. A Hubei, la provincia più colpita, i morti nella giornata di giovedì sono stati 70, ha detto la Commissione per la salute provinciale, che ha anche confermato 2.987 nuovi casi nel suo briefing quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus