© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OSPEDALETTO LODIGIANO (LODI), 6 FEB - "Non abbiamo ancora informazioni sulle ragioni di questo incidente, ma inviterei tutti a non lasciare spazio a fantasie e ricostruzioni non idonee": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli arrivando sul luogo del deragliamento del Frecciarossa nel Lodigiano.