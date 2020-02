Google Maps compie 15 anni, e arriva un nuovo look

Google Maps festeggia 15 anni e si rinnova inserendo cinque nuove sezioni (esplora, tragitto, salvati, contributi e novità) «per osservare ed esplorare il mondo». La popolare applicazione per le mappe fu lanciata l’8 febbraio 2005 solo per i computer, attualmente conta oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili e dà informazioni non solo sui percorsi ma anche sui ristoranti, di lavoro, si possono leggere recensioni da tutto il mondo. Sono stati mappati oltre 220 paesi e territori nel mondo e ogni giorno gli utenti producono oltre 20 milioni di contributi. Tra le più grosse innovazioni apportate alla piattaforma, Google Earth che consente la visualizzazioni di immagini in 3D (attualmente offre oltre 36 milioni di miglia quadrate di immagini satellitari ad alta definizione) e le notizie sul traffico in tempo reale.

«Il mondo è in continua evoluzione: vengono aggiunte nuove strade, i percorsi degli autobus vengono modificati e le catastrofi naturali modificano i percorsi accessibili. Ecco perché una mappa deve essere aggiornata, completa e accurata. Le principali scoperte dell’intelligenza artificiale hanno trasformato il nostro approccio alla creazione di mappe, aiutandoci a portare più rapidamente mappe e informazioni locali di alta qualità in più parti del mondo»,spiega in un post ufficiale Jen Fitzpatrick, Senior Vice President di Google Maps.

A partire da oggi l’app di Google Maps è rinnovata con cinque nuove schede di accesso sia su dispositivi con sistema operativo Android sia su iOS.

