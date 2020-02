© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - E' ripreso oggi a Palazzo di Giustizia il processo per il caso Ream. La sindaca Chiara Appendino, chiamata a rispondere di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio, è giudicato con il rito abbreviato ed è presente in aula insieme ai suoi difensori. Il procedimento riguarda anche l'assessore al Bilancio, Sergio Rolando, il dirigente comunale Paolo Lubbia e l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana.