(ANSA) - MOSCA, 06 FEB - Le aziende statali russe Sukhoi e Mig si uniranno in un'unica struttura societaria "per disegnare, produrre, vendere e servire tutto il ventaglio degli aerei esistenti e futuri dell'aviazione militare" russa in seno all'Ente Unito Costruzione Aerei (Oak): lo riporta l'agenzia Interfax citando un comunicato stampa dell'Oak. Il capo della nuova struttura sarà Ilia Tarasenko, adesso a capo del Mig e vice direttore generale dell'Oak.