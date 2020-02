Tifosi investiti: dieci ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - POTENZA, 6 FEB - Passano dal carcere agli arresti domiciliari dieci dei 25 tifosi della Vultur Rionero arrestati il 19 gennaio scorso dopo l'omicidio di Fabio Tucciariello, di 39 anni, investito dall'auto guidata da un supporter del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30, a Vaglio Basilicata (Potenza). Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Potenza, accogliendo parzialmente il ricorso degli indagati. Rimane agli arresti domiciliari, dove si trovava già dopo l'interrogatorio di garanzia, per motivi di salute e familiari, un altro tifoso della Vultur. La decisione per gli altri 14 tifosi della Vultur e per Laspagnoletta è attesa nelle prossime ore.