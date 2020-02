Tre sorelle si suicidano a Carmagnola. Ci avevano già provato nel 2015

Tre sorelle si sono suicidate a Carmagnola in provincia di Torino. A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno trovato la prima delle vittime impiccata al balcone di casa in via Vinovo 8. In tasca aveva un biglietto di scuse nel quale spiegava di averlo fatto perchè le due sorelle si erano suicidate anch’esse. I militari, accorsi nella casa di queste ultime in via Castellero 10, hanno trovato i cadaveri delle altre due donne. Le tre avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 in Valtournenche (Aosta). Il primo cadavere ritrovato è quello di Piera Ferrero di 68 anni. Nell’altra casa, una cascina, c'erano i cadaveri delle sorelle Valeria, 67 anni, e Gabriella, 52 anni anche suicidatesi tramite impiccagione nella giornata di ieri, stando a quanto scritto dalla terza sorella nel biglietto d’addio.

