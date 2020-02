Treni cancellati e ritardi a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Tutti con il naso all'insù a guardare i tabelloni che annunciano cancellazioni e ritardi in stazione Centrale a Milano, dopo che questa mattina un treno dell'alta velocità è deragliato nel Lodigiano. Mentre gli annunci di ritardi e cancellazioni si susseguono in stazione, in diversi chiedono aggiornamenti al punto informazioni di Trenitalia, ma non c'è ressa, forse anche per l'orario non di punta. La situazione, nonostante i vari treni cancellati, è tranquilla, senza nessuno che si lamenta per i vari aggiornamenti su ritardi che cambiano di minuto in minuto. "C'è gente che ha perso la vita, è una tragedia, sarebbe irrispettoso - commenta una signora in attesa di partire - lamentarsi per un pò di ritardo".