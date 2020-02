© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Il MoVimento 5 Stelle si e' battuto come un leone per cancellare i vitalizi. Ora qualcuno vuole riprenderseli. Non possiamo permetterlo. Dobbiamo reagire, manifestando - pacificamente - il nostro dissenso. Per questo vi chiediamo di unirvi a noi e di ritrovarci tutti insieme in piazza a Roma. L'appuntamento e' per sabato 15 febbraio, alle ore 14, in Piazza San Silvestro". Lo annuncia il capo politico M5S Vito Crimi sul blog delle Stelle.