'Stanno tutti bene' gli italiani sulla nave in Giappone

Stanno "tutti bene" i 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio, incluso il comandante, a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera della Carnival Japan attraccata nella baia di Yokohama, in quarantena per i casi di coronavirus saliti oggi a quota 61. "La situazione è tranquilla e i connazionali sono in buone condizioni", spiega all'ANSA una fonte da Tokyo, osservando che la situazione "è complicata viste le migliaia di persone coinvolte. Il pallino, con la nave ferma a Yokohama, è di sicuro nelle mani delle autorità giapponesi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

giappone