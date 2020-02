Conte, serve giustizia efficiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Già come avvocato e come professore, queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli "ismi" non mi sono mai piaciute. Ai cittadini non interessano le formule astratte, gli schieramenti pregiudiziali. Ai cittadini interessa che il "sistema giustizia" offra un servizio efficiente, adeguato, giusto". Così su Fb Giuseppe Conte.