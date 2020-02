© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Per il presidente della Camera Roberto Fico le tensioni sulla prescrizione non mettono a rischio il Governo. "Non credo che ci siano rischi - ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista - anche perché mi sembra che ieri sera si sia raggiunto un accordo. Si va avanti - ha aggiunto Fico - e bisogna lavorare a testa bassa su tutti i provvedimenti importanti per gli italiani e fare il bene dei cittadini".