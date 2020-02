Mattarella giunto a Padova per Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 7 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Fiera di Padova per inaugurare la tre giorni di "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020". Ad accogliere il capo dello stato c'erano il presidente del Veneto, Luca Zaia, il sindaco della città euganea, Sergio Giordani, e le cariche civili e militari. Sala gremita da migliaia di persone, in maggioranza giovani e studenti, che hanno accolto il presidente Mattarella con un lungo applauso. Il Capo dello Stato, dopo la cerimonia inaugurale, andrà al Municipio di Padova, successivamente è atteso alla Capella degli Scrovegni e infine alla Basilica del Santo, prima di ripartire per Roma.