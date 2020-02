Scuola: Azzolina, Gratteri è esempio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Un ulivo dedicato al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che sarà chiamato col nome del procuratore, verrà piantato domani nel giardino che i ragazzi della Scuola Media di Fuscaldo, comune della Provincia di Cosenza, hanno creato nella loro scuola e che hanno voluto portasse il nome di "Giardino dei Giusti della storia". L'iniziativa è piaciuta molto al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che in un videomessaggio loda i ragazzi. "Come avete scritto nelle vostre motivazioni - dice la ministra - Nicola Gratteri rappresenta un esempio da seguire perché con il suo lavoro combatte la mafia, rischia tutti i giorni la vita per riportare la legalità. Dimostra di amare la Calabria e l'Italia intera".