© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Non considero questo governo come un governo amico ma pienamente del Pd e penso che abbia svolto una azione decisiva pur tra mille difficoltà ma deve ripartire, il Pd non è disposto ad accettare rallentamenti". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.