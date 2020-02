Biden, Buttigieg non è un nuovo Obama

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - "Questo tizio non è un nuovo Barack Obama": Joe Biden va all'attacco del giovane outsider Pete Buttigieg che gli ha strappato per ora la leadership moderata nella corsa democratica per la Casa Bianca e che molti cominciano a paragonare all'ex presidente. "Credo che siamo un partito a rischio se nominiamo qualcuno che non ha mai ricoperto una carica più alta di quella di sindaco di South Bend, Indiana", ha incalzato Biden in New Hampshire, dove martedì si tiene la seconda tappa delle primarie. L'ex vicepresidente nel frattempo ha lanciato uno spot di 90 secondi in cui contrappone i suoi grandi risultati a fianco di Obama a quelli di un sindaco che ripara marciapiedi e installa luminarie sui ponti.