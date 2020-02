Auto fuori strada, morto a Piacenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PIACENZA, 9 FEB - Un uomo di 34 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Sarmato, in provincia di Piacenza. Era alla guida di una Renault Clio che, per cause ancora da chiarire, è improvvisamente uscita di strada schiantandosi contro una pianta. L'abitacolo si è letteralmente accartocciato intorno all'albero e il 34enne, operaio di origine bulgara, è deceduto sul colpo. Si tratta della quinta vittima nel giro di due settimane sulle strade del Piacentino.