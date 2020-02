Coronavirus: 6 nuovi casi sulla nave crociera Diamond Princess

Sono 6 i nuovi casi di coronavirus rilevati sulla Diamond Princess, la nave da crociera attraccata oggi nel porto di Yokohama in Giappone: i contagi, riportano i media nipponici, sono saliti a 70. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell' equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. I passeggeri hanno cominciato a postare sui social media gli annunci del comandante sulla quarantena, compresi quelli sui kit medici disponibili, il bollettino dei malati e le persone sbarcate.

Intanto, l'aereo proveniente da Wuhan con a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del coronavirus, è atterrato in Inghilterra, nella base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire. Lo riferisce la Press Association. Gli italiani saranno trasferiti a Pratica di Mare con un volo militare italiano. Con loro anche 2 cittadini greci, 7 danesi e 4 svedesi. Non ci sarà invece il 17enne studente di Grado che è ancora alle prese con la febbre. Intanto dallo Spallanzani hanno fatto sapere che è negativo il test cui è stata sottoposta una donna che era in quarantena alla Cecchignola. In Cina salgono a 811 le vittime del coronavirus, che ha contagiato oltre 37 mila persone.

Saranno i medici a decidere se gli studenti rientrati dalla Cina debbano restare a casa o tornare in classe, spiega la ministra dell’Istruzione Azzolina alla Stampa. E chiarisce che non saranno presidi o genitori a dover decidere, perchè ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti rientrati fatto dalle Asl di riferimento. Non cambia intanto la linea che riguarda lo stop ai voli per e dalla Cina. Lo sottolinea al Corriere il ministro della Salute Roberto Speranza: le relazioni diplomatiche sono rilevanti e le questioni economiche fondamentali, spiega, ma il diritto alla salute è più importante ancora. E aggiunge che l'allarmismo è sbagliato, ma si deve tenere una soglia di attenzione molto alta. ---.