(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Uno uomo di 40 anni è morto la notte scorsa a Songavazzo, in provincia di Bergamo, nel pressi del rifugio Magnolini scontrandosi contro un ostacolo in sella a una motoslitta. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. Sono intervenuti anche i carabinieri.