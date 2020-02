© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - La tempesta Ciara, che si sta abbattendo sul Nord Europa, ha provocato anche la chiusura della Tour Eiffel. "A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa", si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi. Disagi anche in Germania: le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali.