Coppia Taiwan anche a Venezia, negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Ha soggiornato per 48 ore anche a Venezia la coppia di Taiwan ripartita il 31 gennaio scorso dall'Italia e trovata positiva al Coronavirus al ritorno in patria. La notizia, anticipata oggi da il Gazzettino, ha trovato conferma da parte della Regione Veneto. La presenza dei coniugi taiwanesi in Laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove sono passati. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i due, e sono già peraltro scaduti i 14 giorni di incubazione del virus.