Demolita villa abusiva nel palermitano

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - E' stata demolita una villa di circa 250 mq costruita abusivamente a meno di 150 metri dalla battigia in contrada Magaggiari del Comune di Cinisi, in zona di inedificabilità assoluta. Lo ha disposto la Procura Generale di Palermo. Complessivamente sono 112 gli ordini di demolizione, disposti in sentenza definitiva di condanna, tramite autodemolizione. In altri 73 casi la procedura è stata definita con il rilascio di concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune, dopo che la procura aveva avviato il procedimento per la demolizione.