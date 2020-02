Intossicati da monossido, 2 in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Due persone, un uomo e una donna abbastanza giovani, sono stati portati in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio mentre erano in un ufficio, nel Bolognese. E' successo poco dopo le 18 a San Giovanni in Persiceto, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia. E' stata la ragazza a riuscire ad aprire la porta e a dare aria al locale, mentre già si sentiva male. Entrambi sono stati portati a Ravenna, per il trattamento in camera iperbarica.