Maltempo, codice arancio per mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Ancora vento e mareggiate fino a domani, martedì 11 febbraio. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per mareggiate valido dalle 18 di oggi fino alle 10 di domani per il tratto di costa che va dalla foce dell'Arno a Piombino, compreso l'arcipelago. Emesso anche un codice giallo, per vento e mareggiate, fino alle 13 di domani, per la costa, compresa la foce del Serchio e la Versilia e le zone appenniniche (vento). In particolare, spiega una nota, dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, il mare sarà molto agitato al largo a nord dell'Elba e sulla costa centrale, molto mosso o agitato altrove. Il vento soffierà con forti raffiche da ovest e sud ovest sulla costa centrale, sui crinali appenninici e sottovento rispetto ai crinali. A questo si associano deboli piogge soprattutto nelle zone settentrionali della regione.