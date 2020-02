Mattarella: non chiudere confini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TERAMO, 10 FEB - "Quella citazione di Coluccio Salutati, è particolarmente preziosa, quella di 'non chiudersi nella solitudine', di non rifugiarsi nella solitudine propria, è una sorta di messaggio a evitare chiusure dei propri confini personali, locali, nazionali, culturali, che è preziosa nel momento che attraversiamo in tutta la comunità internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Teramo.