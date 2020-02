Merkel dispiaciuta per Kramp-Karrenbauer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - "Annegret, nel periodo in cui è stata presidente del partito, ha dato un contributo sostanziale": lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, a margine di una conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban a Berlino, commentando per la prima volta la scelta della presidente della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer di non candidarsi in futuro alla cancelleria. "Ho appreso oggi la notizia con rispetto e con dispiacere" ha proseguito la cancelliera, dicendo di immaginare "che la sua decisione non sia stata facile".