Redazione in scuola primaria Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 FEB - La sede di una vera e propria redazione, con computer e tutto quanto serve a confezionare il bimestrale 'Di Vittorio news', è stata allestita nell'omonima scuola primaria di Umbertide. Ci lavorano complessivamente una sessantina di studenti delle quinte classi, ciascuno con il proprio ruolo editoriale e con orari precisi. Il nastro è stato tagliato oggi dal presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli e dalla dirigente della scuola Angela Monaldi. Lo hanno fatto al termine di un incontro al quale hanno preso parte anche il sindaco di Umbertide Luca Carizia e, via Skype, il direttore dell'ANSA Luigi Contu. "Ci sono incarichi, riunioni, responsabilità. Scrivere gli articoli è altro dal fare un tema in classe" ha sottolineato Monaldi. "Il giornalismo - ha aggiunto - è un efficace strumento didattico per potenziare le abilità di base, dalla scrittura e lettura, alla comprensione". "E' emozionante vedere bambini e bambine raccontare l'Italia" ha detto Contu.