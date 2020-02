Torna vento a 190km/h su vette A.Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Con la nuova ondata di maltempo, che sta causando non pochi disagi in Europa, è anche tornato il vento forte in montagna in Alto Adige. A Cima Beltovo, a 3.328 metri di quota sopra Solda, sono state registrate raffiche da 187 km/h, a Cima di Fontana Bianca (3.253 metri) in val d'Ultimo 115 km/h. In confronto alla scorsa settimana il vento soffia comunque meno forte a quote più basse. Solo alcuni impianti di risalita sono infatti chiusi per vento. Il vento si farà sentire anche domani, come soprattutto in valle Isarco e val Venosta, come annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.