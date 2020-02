© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'ex leader del Sudan, Omar al-Bashir, sarà consegnato alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja. Lo ha affermato il Consiglio militare del Paese citato da Bbc. Bashir è accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, ma ha sempre negato questi reati. Lo scorso dicembre l'ex presidente del Sudan, destituito in aprile 2019 con un golpe, è stato condannato per corruzione a due anni da scontare in una struttura di riforma sociale.