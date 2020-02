Coronavirus: Oms, minaccia globale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 11 FEB - Il coronavirus rappresenta "una minaccia molto grave" per il mondo. Lo sostiene il capo dell'Oms, l'agenzia Onu per la sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Circa 400 scienziati prendono parte all'incontro internazionale di due giorni a Ginevra sull'emergenza del coronavirus. "Con il 99% dei casi in Cina, ciò rappresenta ancora un'emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo", ha dichiarato il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus all'inizio dell'incontro. "Ciò che conta di più è fermare l'epidemia e salvare vite. Con il vostro supporto, è quello che possiamo fare".