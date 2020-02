Coronavirus: rischio moderato in Gb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 11 FEB - La diffusione del coronavirus deve ancora raggiungere il suo picco "peggiore prima che possa andare meglio". Lo ha detto oggi alla Camera dei Comuni il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, aggiornando il Parlamento sull'emergenza del virus originato dalla Cina. Hancock ha annunciato più poteri per le autorità sanitarie e fondi ad hoc, per quella che ha definito "una maratona, non uno sprint", destinata a contrastare il contagio. Quanto alla situazione del Regno Unito Hancock ha detto che il rischio resta "moderato", non grave, per il pubblico. Mentre ha assicurato che si stanno prendendo tutte le misure precauzionali possibili, in termini d'isolamento e quarantena, e che tutti i contatti delle prime 4 persone diagnosticate nel Paese, sono stati nel frattempo individuati.