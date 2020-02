Francia: piano Macron per disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 11 FEB - Come migliorare in modo "tangibile" la vita delle persone disabili? Questa il tema fondamentale della 'Conférence Nationale du Handicap', organizzata questa mattina all'Eliseo da Emmanuel Macron. L'occasione, per il presidente francese ormai giunto a metà mandato, di tracciare un primo bilancio delle misure adottate in materia dall'inizio del suo quinquennato e indicare le prospettive future. Nel corso del suo intervento, Macron ha annunciato le grandi linee del suo nuovo piano che prevede, tra l'altro, la creazione di un numero di telefono unico per rispondere alle famiglie in difficoltà per questioni legate all'handicap, uno sforzo per migliorare la scolarizzazione dei disabili e posti supplementari negli istituti specializzati.