Morta la donna colpita da un tetto scoperchiato dal vento a Sondrio

E’ morta la donna investita stamane da pezzi di tetto di un’abitazione scoperchiata dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo tutta la zona. La tragedia è avvenuta in via Valeriana Vecchia a Traona (Sondrio). Soccorsa inizialmente dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari giunti sul posto con un elicottero e un’ambulanza, per lei ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Nell’arco di soltanto mezz'ora i vigili del fuoco sono stati chiamati a effettuare una quindicina di interventi, in particolare nelle zone di Traona - il paese più colpito - Morbegno e Talamona per alberi sradicati, insegne pubblicitarie abbattute e tetti di abitazioni scoperchiati, fra cui quello che ha schiacciato una donna, estratta dalle macerie dai pompieri e trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate.

Foto d'archivio