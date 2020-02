Papa benedice fiaccola benedettina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 FEB - E' in programma mercoledì 19 febbraio l'udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro per la benedizione della fiaccola benedettina "Pro pace et Europa una". Il Comune di Norcia metterà a disposizione dei cittadini un pullman gratuito per raggiungere la Città del Vaticano. E' possibile dare la propria adesione fino a lunedì 17 febbraio inviando una e mail a info@comune.norcia.pg.it. A guidare la delegazione nursina il sindaco Nicola Alemanno e il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo. (ANSA).