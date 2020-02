Piano protezione piazza S.Marco da maree

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Non si attende solo Mose per salvare Venezia dalle acque alte. La città si prepara anche a proteggere l'insula di Piazza San Marco con un nuovo progetto che dovrebbe tenerla all'asciutto quest'area fino a maree di 110 cm, quota in cui potrebbero alzarsi le barriere alle bocche di porto. Il piano, del costo di 30 milioni, commissionato dal Consorzio Venezia Nuova, e messo a punto dalla Ati composta da Kostruttiva, Thetis e Mate Engineering, prevede di innalzare il bordo del sormonto delle onde sul molo di S.Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo, e mini paratie, rimovibili, poste nell'angolo più esposto della piazza.