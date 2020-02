© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Per me no. Lo dica a Bonafede, se lo incontra". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista ad Agorà Rai Tre, alla domanda se la battaglia sulla prescrizione valga una caduta del governo. E ancora: ''Ciò che faremo nei confronti del ministro della Giustizia lo verificheremo alla luce dei comportamenti del ministro stesso".