(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - "Gli italiani non possono essere a processo tutta la vita". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Venezia, parlando del disegno di riforma della prescrizione. "Spero che Pd e M5s - ha aggiunto - la smettano di litigare perché c'é un'economia che sta drammaticamente rallentando. Se cominciassero a lavorare invece di litigare sarebbe meglio per tutti, non solo per la giustizia".