Usa 2020: Biden lascia New Hampshire

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Joe Biden volerà con la moglie in South Carolina prima ancora di conoscere i risultati in New Hampshire, dove rischia di arrivare quarto o addirittura quinto, secondo i sondaggi sul secondo turno delle primarie dem. "Ho preso una bastonata in Iowa e probabilmente ne prenderò un' altra in New Hampshire", aveva detto al dibattito tv con gli altri candidati. Biden parlerà ai suoi sostenitori in livestreaming dal South Carolina, stato dove spera di rifarsi il 29 febbraio grazie all'elettorato nero.