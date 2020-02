Crisi Air Italy, Ryanair pronta a farsi avanti

Ryanair è pronta a farsi avanti su Air Italy. E’ quanto emerge all’indomani della decisione dei soci Alisarda e Qatar Airways di mettere in liquidazione in bonis la compagnia ex Meridiana. Maggiori dettagli su quale sia l'interesse di Ryanair sono attesi domani a Milano, dove è stato è stato organizzato un incontro stampa per un aggiornamento sull'Italia. A parlarne ci saranno David O'Brien e Chiara Ravara, rispettivamente chief commercial officer e head of sales&marketing della compagnia low cost irlandese.

air italy

