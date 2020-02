Ghani,'verso svolta tavolo talebani-Usa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KABUL, 12 FEB - Gli Stati Uniti e i talebani afghani, dopo oltre un anno di duri negoziati, sono più vicini a un accordo che preveda il ritiro delle migliaia di truppe americane dall'Afghanistan, secondo il presidente afghano, Ashraf Ghani, che dopo essersi consultato col segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, twitta di "notevole progresso" verso una svolta. In cambio del ritiro americano, che Donald Trump vorrebbe assicurare al più presto, i talebani, oltre a diminuire la violenza come condizione preliminare, dovrebbero fornire delle garanzie in termini di sicurezza e aprire un tavolo negoziale con il governo di Kabul. Pompeo "mi ha riferito delle proposte dei talebani, che offrono una significativa e durevole riduzione della violenza", ha twittato Ghani. Secondo una fonte della sicurezza pachistana, i negoziati riprenderanno oggi stesso a Doha, in Qatar. Il New York Times scrive che Trump ha dato il suo preventivo appoggio ad un accordo con i talebani per l'Afghanistan.