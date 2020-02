© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Facciamo decidere a un giudice, usciamo da quest'aula e facciamo decidere a lui. Ormai il re è nudo, potete andare avanti qualche mese o settimana ma in democrazia il giudizio lo dà il popolo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo nell'aula del Senato sul caso Gregoretti. E ha aggiunto: "Non ne posso più di passare per criminale, c'è un limite a tutto".