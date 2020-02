L'uomo più anziano al mondo ha 112 anni ed è giapponese

E’ un giapponese l’attuale uomo più anziano al mondo, all’età di 112 anni, riconosciuto ufficialmente dal Guinness dei primati.

Si tratta di Chitetsu Watanabe, nato il 5 marzo del 1907 da una famiglia di agricoltori, e trasferito poco più che adolescente a Taiwan, prima di ritornare a vivere stabilmente in Giappone nella prefettura di Niigata. Il precedente record apparteneva ad un altro giapponese, Masazo Nonaka, residente in Hokkaido e deceduto all’età di 113 anni lo scorso mese.

Il Paese del Sol Levante guida la classifica delle nazioni con il più alto tasso di longevità e la maggiore percentuale di ultracentenari in rapporto alla popolazione.

Anche la persona più anziana al mondo riconosciuta dal Guinness dei primati è infatti da oltre un mese una donna giapponese, Kane Tanaka di 117 anni, proveniente da Fukuoka, che ha preso il posto di un’altra cittadina nipponica residente nella prefettura di Kanagawa, e scomparsa di recente, sempre all’età di 117 anni.

Fino all’aprile del 2017 per quasi un anno la donna più vecchia del mondo è stata l’italiana Emma Morano, piemontese, l'ultima persona al mondo a nascere nell’800 e deceduta anche lei a 117 anni.