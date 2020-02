Morto Pordenone, una condanna a 30 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PORDENONE, 11 FEB - Marius Lucian Haprian, 49 anni, pizzaiolo originario della Romania, residente a Budoia, è stato condannato, con rito abbreviato, a 30 anni di reclusione, per l'omicidio di Alessandro Coltro, di 48 anni, di Sacile. Il delitto avvenne il 24 settembre 2018 in un boschetto nei pressi del centro commerciale di Fontanafredda (Pordenone). Il Gup del Tribunale di Pordenone non ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione, come avrebbe voluto la Procura, che aveva anche chiesto l'ergastolo. (ANSA).